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За вождение без прав и ДТП с пострадавшим пскович проведет в колонии 4 года

Виновник ДТП в Псковском районе, в результате которого пострадал человек, лишился свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что 22 мая мужчина, не имевший права управления автомобилем и привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля, нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП в деревне Неелово. В результате здоровью его пассажира был причинен тяжкий вред.

Суд приговорил автомобилиста к 4 годам колонии строгого режима, а также установил запрет на управление транспортными средствами сроком на 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.