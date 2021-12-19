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Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе

ДТП со смертельным исходом произошло на 239-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе в 19.30 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном УМВД.

Водитель автомобиля «Рено Сандеро», житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что вчера около 10.00 на 103-м километре Псков - Гдов в Гдовском районе произошла еще одна дорожная авария, в результате которой погибли две женщины, жительницы Санкт-Петербурга.