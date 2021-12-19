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Нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Псковском районе

Нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Псковском районе в пятницу, 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Водитель «Шевроле Нива» 1967 года рождения на прямом участке дороги у деревни Крипецкое-2 не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал находившийся за рулем мужчина, но от госпитализации он отказался.

Установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам водителя, спиртное он употреблял уже после случившегося.