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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбивший псковичку на улице Советской водитель был трезв. ФОТО

21.12.2021 10:16|ПсковКомментариев: 0

Водитель, который 20 декабря сбил девушку на улице Советской в Пскове, был трезв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.20 у дома №13 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21144, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на девушку 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила множественные ушибы и ссадины. Ее госпитализировали в Псковскую областную больницу и после осмотра отпустили домой. 

Теги: #ДТП #псков #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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