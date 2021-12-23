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Автомобиль перевернулся в Гдовском районе, пострадал человек

Мужчину госпитализировали после съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе сегодня, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло на повороте на деревню Брагино.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось, пишет газета «Гдовская заря».

К моменту прибытия спасательных служб пострадавший находился рядом с автомобилем. 40-летнего мужчину, жителя Гдова, госпитализировали в Гдовскую районную больницу. Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор, устранив вероятность замыкания электропроводки и дальнейшего воспламенения автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, медики и сотрудники поисково-спасательного отряда города Гдова.