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Ребенок попал под машину из-за неосторожности взрослых в Великих Луках

Ребенок попал под машину из-за неосторожности взрослых в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

ДТП произошло вчера, 23 декабря, в 16.25 у дома №12 по улице Льва Толстого в Великих Луках. Четырехлетний мальчик перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате автомобиль «Тойота Ленд Крузер» под управлением мужчины 1982 года рождения совершил наезд на ребенка.

С места происшествия мальчика доставили в великолукскую больницу.

Как отметили дорожные инспекторы, мать переводила ребенка через дорогу в неположенном месте, выходя на проезжую часть между припаркованными машинами. На противоположной стороне дороги мальчик увидел отца и побежал к нему, из-за чего и произошло ДТП.

«Не оставляйте детей без присмотра на дороге и переходите проезжую часть только в установленных для этого местах, при этом крепко держите ребенка за руку. Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей дорожной грамоте. Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить их от несчастных случаев на дороге! Берегите детей!» - подчеркнули в госавтоинспекции.