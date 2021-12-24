АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка легкового автомобиля погибла в ДТП в Островском районе. ФОТО

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Островском районе 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авария произошла на выезде из деревни Черепягино на трассе Санкт-Петербург - Невель. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением, в результате произошло столкновение с большегрузным автомобилем. В легковом транспортном средстве также находилась пассажирка, которая впоследствии скончалась, пострадал и сам водитель.

На месте работают сотрудники ГИБДД, на дороге организовано реверсивное движение, проезд в сторону Опочки сильно затруднен.

Еще одно ДТП произошло сегодня на подъезде к городу Острову около 11.00. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля начал обгон, не справился с управлением и врезался в другую машину, которая от удара вылетела в кювет. Транспортные средства получили значительные технические повреждения. ДТП также затрудняет двидение по трассе Р-23.

Кроме того, Псковской Ленте Новостей сообщили, что большое количество ДТП произошло сегодня на дороге из Пскова в Санкт-Петербург - около 10 машин оказались в кюветах, в том числе фуры. В этой связи ПЛН рекомендует водителям соблюдать предельную осторожность за рулем и по возможности воздержаться от длительных поездок.