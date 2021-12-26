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«Форд» врезался в «Фольксваген» во время обгона в Псковском районе

Два автомобиля столкнулись на 17-м километре дороги Псков - Изборск в Псковском районе сегодня, 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном ОГИБДД.

Женщина на автомобиле «Форд Фьюжн», жительница Печорского района, ехала из города Печоры в Псков. Она приняла решение совершить обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с машиной «Фольксваген Транспортер», после чего «Форд» оказался в кювете.

Водители и находившиеся в «Фольксвагене» двое пассажиров не пострадали, они были пристегнуты ремнями безопасности. «От медицинской помощи все отказались», - сказали в ОГИБДД.