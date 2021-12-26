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В Локне мужчина сбил пенсионерку и уехал

Пенсионерку сбили в поселке Локня 26 декабря. Об том Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.40 на улице Первомайской около дома №64. Водитель автомашины ВАЗ-2115, мужчина 1984 года рождения, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на пешехода, женщину 1944 года рождения.

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся, после его удалось разыскать.