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Грузовики столкнулись на дороге в Пушкиногорском районе, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 декабря в 20.40 на 373-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. Автомашина «Мерседес Бенц 834» с прицепом, за рулем которой находился водитель 1977 года рождения, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком ГАЗ-473200, которым управлял мужчина 1970 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной автомашины.