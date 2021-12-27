АвтоМир / Происшествия / ДТП

Десять человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

Десять человек пострадали и один погиб в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю. Всего произошло 9 ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото: региональное управление ГИБДД УМВД России

С 20 по 26 декабря сотрудники ГИБДД пресекли 1791 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. За это время выявили 19 нетрезвых водителей.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий!» - напомнили в управлении ГИБДД.