Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове

«Рено» съехал в реку в Гдовском районе, погибли две женщины

Из-за затопления серверных помещений произошел сбой в работе систем ГИБДД

Лежавший на дороге пьяный мужчина попал под машину в Псковской области

Псковичи, не получившие сегодня услуги Госавтоинспекции, смогут сделать это завтра