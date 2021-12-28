Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 28 декабря. Столкнулись автомобили марки «Опель» и корейской фирмы «Санг Йонг». В результате ДТП второй легковой автомобиль врезался в световую опору. Транспортные средства получили значительные технические повреждения.
Движение на перекрестке не затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.