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Пьяный водитель попал в ДТП в Псковском районе, пострадал человек

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе вечером 28 декабря, в результате пострадал человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 297-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель около 19.00. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по шоссе в направлении Пскова в состоянии алкогольного опьянения. При перестроении с левой полосы на правую он совершил столкновение с двигающейся впереди в попутном направлении машиной «Фольксваген Транспортер», в результате второе транспортное средство съехало в кювет.

В ДТП пострадал мужчина, пассажир «Фольксвагена», он получил рваную рану лба, его госпитализировали в Псковскую областную больницу.

Псковской Ленте Новостей также стало известно, что водитель «Хендая» служит в военной части Москвы на контрактной основе.