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Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря

Смертельное ДТП произошло в Великих Луках вчера, 31 декабря, в 22.40. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, авария произошла у дома № 45/7 по улице Дьяконова. В одитель автомобиля «Хендай Санта Фе», мужчина 1980 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу двигавшейся по главной дороге автомашине ВАЗ-2112. За рулем последней находился местный житель 1988 года рождения.

В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ, великолучанин 1986 года рождения, погиб на месте. Водитель той же машины скончался в реанимации.