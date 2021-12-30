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Автомобиль врезался в ель в Пскове и перевернулся

Легковой автомобиль врезался в искусственную ель в Пскове и перевернулся. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Колосов / группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 января у дома №92 на улице Леона Поземского. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, в результате дорожной аварии никто не погиб.

«Елочка оказалась крепче автомобиля!» - заметил подписчик.