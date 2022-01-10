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Женщина пострадала в ДТП в Печорском районе

Женщина пострадала в результате ДТП на 25-м километре автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры 10 января, пишет газета «Печорская правда».



Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.48. Женщина-водитель 1970 года рождения за рулем «Вольво» двигалась из Печор. Ее занесло на дороге, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.



В результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем иномарки. Ее госпитализировали в Псковскую областную больницу. По предварительным данным, водитель не учла погодные условия и не справилась с управлением. В момент ДТП она была трезвой.