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В Палкинском районе насмерть сбили женщину

Женщина погибла после наезда автомобиля в Палкинском районе 10 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля «Додж», мужчина 1988 года рождения, насмерть сбил пешехода, женщину 1952 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.

Пешеход скончалась на месте ДТП. В ведомстве добавили, что водитель был трезв. Следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.