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Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Великие Луки.

ДТП произошло у дома №12 по улице Вокзальной в 12.05. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1962 года рождения, не пропустил женщину 1953 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину после наезда госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.