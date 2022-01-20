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Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Опочецком районе

УАЗ и легковой автомобиль столкнулись в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Авария произошла вчера, 20 января, в 16.30 на 6-м километре автодороги Опочка - Красногородск. Водитель УАЗа, мужчина 1967 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля «Опель Корса». За рулем второй машины находился молодой человек 1997 года рождения.

При совершении поворота налево водитель «Опеля» остановился пропустить транспортное средство, движущееся во встречном направлении. В результате УАЗ наехал на него.

Телесные повреждения в аварии получили водитель и пассажир УАЗа 1972 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.