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Пешеход без светоотражателей пострадал в ДТП в Печорском районе

24.01.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Пешеход без светоотражателей пострадал в ДТП в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла вчера, 23 января, в 18.50 на 3-м километре автодороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок в Печорском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21043, женщина 1985 года рождения, совершила наезд на пешехода 1964 года рождения. Мужчина шел по проезжей части дороги, хотя рядом имелась обочина. Кроме того, в темное время суток на нем не было светоотражателей. Так пешеход создал помехи в движении транспорта, отметили в ведомстве.

В результате ДТП он получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Теги: #ДТП #ГИБДД #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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