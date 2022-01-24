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Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла в пятницу, 21 января, в 9.20 на 371 километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия. Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1950 года рождения, решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. Тогда он увидел движущуюся во встречном направлении машину и попытался перестроиться на свою полосу движения. Однако водитель не справился с управлением транспортом и съехал в кювет по ходу движения, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, но от оказания медпомощи отказался. Пассажирка автомобиля 1961 года рождения также получила телесные повреждения.

Водитель был трезв, добавили в ведомстве.