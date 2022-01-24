АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Бежаницком районе

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Бежаницком районе 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Шевроле Лачетти» произошло в 11:53 на 25-м километре автодороги Бежаницы - Кудеверь - Болготово вблизи деревни Аксеново. Мужчина 1973 года рождения, управляя «Ладой», выбрал небезопасный боковой интервал, в результате произошло столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял мужчина 1985 года рождения.

В ДТП пострадали три человека: пассажир «Лады», мужчина 1994 года рождения, и две пассажирки «Шевроле», женщины 1971 и 1973 годов рождения. Госпитализация им не потребовалась. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.