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ДТП мешает движению машин на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие мешает движению автомобилей на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, грузовик врезался в легковой автомобиль у дома №8 на улице Индустриальной.

Грузовик ГАЗ-3010 двигался со стороны улицы Новаторов, а легковой автомобиль «Фиат Альбеа» - по кольцу. Удар пришелся на правую сторону легкового авто.

Транспортные средства получили технические повреждения. Участники ДТП ждут сотрудников полиции.

Машины мешают движению по кольцу и заезду к поликлинике.