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Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал человек. ВИДЕО

Человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Великих Луках. Авария произошла на проспекте Гагарина возле АЗС. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.

Видео: газета «Наш путь»

Водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1973 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу машине ВАЗ-2115, за рулем которой находилась девушка 1997 года рождения. В результате произошло столкновение.

Фото: газета «Наш путь»

В результате ДТП за медицинской помощью обратился мужчина, водитель ВАЗ-2114. Его госпитализировали. В ведомстве добавили, что для участников ДТП провели процедуру медицинского освидетельствования, результатов пока нет.