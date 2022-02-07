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В псковской ГИБДД назвали самую частую причину ДТП

Более 88% всех дорожно-транспортных происшествий в Псковской области в 2021 году произошли из-за игнорирования водителями правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

«Более 88% от общего количества всех ДТП произошли по причине игнорирования правил дорожного движения водителями. Так, в 2021 году таких аварий было 629. В них погибли 102 человека, еще 802 получили травмы различной степени тяжести», - рассказал он.

Среди основных видов нарушений Сергей Семенов назвал превышение скорости движения, несоблюдение очередности проезда, совершение обгона в небезопасных условиях, неправильный выбор дистанции, нарушение правил на пешеходных переходах.

«В меньше степени ДТП происходили по вине пешеходов. 55 пешеходов стали виновниками аварий, 15 из них погибли, а 40 получили ранения. Всего по итогам года совершено 152 наезда на пешеходов, из которых 87 произошли по вине самих пешеходов», - уточнил начальник УГИБДД.