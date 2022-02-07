Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Печорском районе

Рейсовый автобус и легковой автомобиль попали в ДТП в Печорском районе. Столкновение транспортных средств произошло 7 февраля у поворота на Старый Изборск.
Как сообщает газета «Печорская правда», водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», врезался в рейсовый автобус «Сетра», который следовал по маршруту «Псков-Печоры». Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, водитель легкового автомобиля от оказания медицинской помощи также отказался.
Транспортные средства получили технические повреждения. На месте ДТП работают спасательные службы, бригада скорой помощи и ГИБДД.