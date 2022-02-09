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Трех человек госпитализировали с места ДТП в Великолукском районе

Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе. Авария произошла 9 февраля на 456-м километре дороги Москва - Балтия у деревни Торчилово. Об этом сообщает газета «Наш путь».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель Астра», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу 58-летнему водителю автомобиля «Ниссан Кашкай», в результате произошло столкновение.

Помощь медиков потребовалась двум пассажиркам автомобиля «Ниссан» и водителю «Опеля». Всех пострадавших госпитализировали до прибытия сотрудников ГИБДД.

Отмечается также, что водитель «Ниссана» был трезв. Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».