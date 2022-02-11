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Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП с грузовиком в Островском районе

Водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с грузовиком в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России.

Авария произошла сегодня, 12 февраля, на 350 километре трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Островском районе.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Вольво», мужчина 1980 года рождения, выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». За рулем второго был мужчина 1984 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель легковой машины. Его госпитализировали со множественными травмами.