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Водитель фуры великолукского мясокомбината скончался на месте ДТП в Опочецком районе

Водитель фуры скончался на месте ДТП в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла во вторник, 15 февраля, в 23.25 на 417 километре автодороги Санкт-Петербург - Пустошка - Невель.

Как стало известно, за рулем фуры с прицепом «Ивеко» находился мужчина 1973 года рождения, житель Невеля. Он не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспорта, в результате чего не справился с управлением автомобилем и съехал в левый кювет по ходу движения. Затем автомобиль наехал на дерево и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался. На месте аварии работала следственная оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Как Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников, в аварию попала машина великолукского мясокомбината.