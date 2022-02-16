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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Псковской области осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок

16.02.2022 12:02|ПсковКомментариев: 0

Великолукский районный суд вынес приговор виновнику ДТП в Куньинском районе Псковской области, в результате которого погибли двое взрослых и ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Установлено, что 9 июля 2021 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял грузовиком «Рено Магнум» с полуприцепом. Он двигался по автодороге М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой в направлении города Великие Луки.

В это же время по встречному направлению в сторону Москвы двигался «Форд Фокус». Водитель «Рено Магнум» двигался со скоростью, которая не обеспечивала ему постоянный контроль за движением, и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель и два пассажира машины «Форд Фокус» погибли. Среди погибших также был несовершеннолетний ребенок.

Подсудимый виновным себя не признал. Он заявил, что в тот день перевозил сборный груз из Москвы в Калининград. По словам мужчины, он, двигаясь на небольшой скорости в Куньинском районе по своей полосе движения, увидел на расстоянии около 200 метров впереди двигающийся во встречном ему направлении автомобиль, который тоже ехал по своей полосе движения.

В какой-то момент он посмотрел в зеркало заднего вида, а когда снова посмотрел вперед, то легкового автомобиля уже не видел. Тогда, по показаниям обвиняемого, произошло столкновение. До этого он не совершал никаких маневров и не выезжал на встречную полосу. Также указал, что никогда не употреблял наркотических средств.

Однако вина подсудимого подтверждается доказательствами. Поэтому суд признал мужчину виновным в преступлении по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права заниматься управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, авария произошла 9 июля 2021 года. В результате ДТП погибли трое человек - это водитель «Форда» и пассажиры: женщина и ребенок 2015 года рождения.

Теги: #великие луки #ДТП #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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