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Алла Мамченко объяснила возросшее внимание СМИ к делу псковского бизнесмена

Председатель псковской коллегии адвокатов «НЕЗАВИСИМАЯ» Алла Мамченко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала причину возросшего внимания СМИ к судебному заседанию в отношении известного бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пешехода.

«Само по себе это дело не отличается от большого количества аналогичных дел, — отметила она. — Достаточно сказать, что за 2020 год произошло 130 ДТП в Псковской области со смертельными последствиями. Ни одно из дел не получило такого широкого общественного резонанса. На мой взгляд, этот общественный резонанс был инициирован, искусственно создан стороной потерпевших. Все началось с ролика на НТВ, который появился в эфире по инициативе потерпевших. Был высказан ряд доводов, причем многие из них не соответствуют действительности».

В связи с этим, продолжила Алла Мамченко, ее подзащитному и стороне защиты остается высказывать свою позицию. «Говорить истину, правду, тем самым защищаясь от необоснованных версий, выпадов, предположений, которые зачастую читаешь в средствах массовой информации», — сказала гость студии.

«Вся шумиха вокруг этого дела для юриспруденции не очень хороша, — подчеркнула Алла Мамченко. — Решение принимают и следователи, и судьи, и прокуроры, и адвокаты — люди. Так или иначе человеческие эмоции нас затрагивают. Очень сложно в этом деле сохранить беспристрастность. Но мы надеемся, что Псковский районный суд справится с этим сложным делом и вынесет законное, объективное и обоснованное решение».

Напомним, 13 января 2020 года автомобиль «Лексус» под управлением Георгия Кухи врезался в автомобиль в деревне Стяглы Псковского района. В результате пострадал человек, который оказывал помощь попавшим в ДТП. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Георгию Кухи было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека).