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Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе

Водитель пострадал в ДТП в деревне Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла вчера, 17 февраля, в 22.00 на 293 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель автомобиля КамАЗ, костромич 1999 года рождения, буксировал на жесткой сцепке БМД-2 без водителя за рулем боевой машины. При торможении буксируемое транспортное средство выехало на полосу встречного движения.

По встречной полосе в это время двигался автомобиль «Киа Рио», за рулем которого находился житель Псковского района 1991 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, его госпитализировали в Псковскую областную больницу.