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Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе

Два человека пострадали в результате ДТП в Порховском районе 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Авария произошла около 18:00 на 130 километре автодороги Новгород - Псков. Водитель «Тойота Камри», мужчина 1987 года рождения, на прямом участке автодороги не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего не справился с управлением и съехал в левый кювет.

В ДТП пострадали водитель автомобиля и пассажир 1993 года рождения.