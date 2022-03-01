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Попавшая под машину 8-летняя псковичка перебегала дорогу вне «зебры»

Первоклассница, которую 28 февраля в Псковском районе сбил автомобиль, перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, ДТП произошло в 15:30 на 2-м километре автодороги Подосье - Заровенье. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Хайлюкс», совершил наезд на пешехода 2013 года рождения.

В результате ДТП пострадала пешеход, водитель был трезв.

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Кроме того, в 15:30 в этот же день подростка сбили на 1-м километре автодороги Порхов - Дно в Порхове. В ГИБДД отметили, что девушка тоже переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.