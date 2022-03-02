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Три человека пострадали в ДТП в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло в воскресенье, 6 марта, в Великолукском районе. Около половины шестого вечера на 20-м км автодороги Великие Луки-Невель 37-летний мужчина заснул за рулем и в результате потери контроля за движением врезался в дерево, сообщает районная газета «Наш путь».

В результате ДТП водитель, женщина-пассажир и ее 13-летняя дочка получили различные травмы.

Женщина и ребенок были доставлены в Великолукскую межрайонную больницу.

Водитель во время ДТП был трезв