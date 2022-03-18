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Грузовик насмерть сбил пешехода в Псковском районе

Грузовая автомашина «Исузу» насмерть сбила пешехода в Псковском районе вечером 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Трагедия произошла в 20:00 на 282-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель. За рулем грузовика находился мужчина 1986 года рождения. Под колеса транспортного средства попал пешеход 1970 года рождения, который шел по краю проезжей части дороги в попутном направлении.

Пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В тот же день в 7:45 на 261-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Невель в Стругокрасненском районе автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением водителя 1983 года рождения съехал на левую по ходу движения обочину. В результате транспортное средство опрокинулось на крышу на проезжей части.

В дорожной аварии пострадал пассажир 1981 года рождения.