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Две девочки получили травмы в ДТП в Дедовичском районе

Две девочки и женщина пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 19 марта в 17:00 на 9-м километре дороги Дубровка — Дедовичи. Девушка 1992 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», на прямом участке дороги при спуске неверно выбрала скоростной режим движения, обеспечивающий возможность постоянного контроля за движением (при этом пользовалась мобильным телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук), и не справилась с управлением. В результате автомобиль опрокинулся.

Ушибы получили пассажиры — две девочки 2012 и 2015 годов рождения, женщина 1976 года рождения. Им госпитализация не потребовалась.

Вчера, 20 марта, в 8:15 на 30-м километре дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры в Печорском районе водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», съехал с дороги, в результате чего транспортное средство получило повреждения. Пострадала пассажирка 1964 года рождения.

Еще один автомобиль съехал с дороги в деревне Шутово Красногородского района 18 марта в 9:33. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ 3303», выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные метеорологические условия, не справился с управлением и транспортное средство съехало с дороги. В результате ДТП водитель получил травмы, а автомобиль — технические повреждения.

В тот же день в 20:50 на 493-м километре дороги Москва — Балтия в Новоскольническом районе водитель 1981 года рождения не справился с управлением за рулем автомобиля «Шевроле Круз». В результате транспортное средство наехало на опору дорожного знака «Пешеходный переход», а затем съехало в левый кювет. Трезвый водитель получил ушиб голеностопа, от госпитализации отказался.