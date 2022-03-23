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Две псковички обратились в травмпункт после наездов автомобилей

Две псковички обратились в травмпункт после наездов автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Одно ДТП произошло 23 марта в 9.30 у дома №6 на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Водитель автомобиля «Рено», женщина 1982 года рождения, совершила наезд на псковичку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Позже, в 16.36, из травмпункта города Пскова поступило сообщение о том, что к ним обратилась женщина 1956 года рождения с травмами. После осмотра женщину, которая была пострадавшим пешеходом, отпустили домой.

Еще одно сообщение поступило из травмпункта Пскова в 14.20. Сюда обратилась женщина 1964 года рождения. Из травмпункта ее госпитализировали в городскую больницу Пскова. Как стало известно, она пострадала в результате наезда автомобиля «Пежо» под управлением мужчины 1979 года рождения. Авария произошла у дома №42 на улице Вокзальной в 12.45.