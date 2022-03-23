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Въехавшую в трактор петербурженку осудили в Дедовичском районе

Дедовичский районный суд рассмотрел административный материал в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которую обвиняли в нарушении правил дорожного движения, что повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

9 июня на автодороге Порхов - Успенье в Дедовичском районе женщина, управляя легковым автомобилем, обгоняла трактор с полуприцепом, который подал сигнал поворота налево, в результате произошло столкновение. Водитель трактора, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил вред здоровью средней тяжести.

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В судебном заседании водитель полностью признала вину и пояснила, что также получила в ДТП телесные повреждения и проходила лечение. Потерпевший показал, что до настоящего времени находится на амбулаторном лечении, на строгом наказании не настаивает.

Выслушав правонарушителя, потерпевшего, представителя ГИБДД, исследовав письменные материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.