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Количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 15%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о снижении основных показателей аварийности на дорогах региона в 2021 году на заседании сегодня, 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили результаты деятельности в прошлом году, планы на этот год, профилактику ДТП на федеральных трассах и вопросы снижения детского травматизма, а также подготовку дорог к весенне-летнему сезону.

Глава региона напомнил, что в прошлом году во всех муниципальных образованиях реализовали серьезный комплекс профилактических мероприятий, нацеленных на повышение безопасности на дорогах, на сумму 90 миллионов рублей. На эти средства установили 18 километров металлических барьерных ограждений, обустроили 22 пешеходных перехода со светофорами вблизи образовательных учреждений, организовали освещение на 61-м опасном участке и обновили дорожную разметку.

«В результате зафиксировано снижение всех основных показателей аварийности относительно 2020 года: число ДТП снизилось почти на 14,5%, количество погибших — на 14,7%, раненых — на 11,7%», - проинформировал Михаил Ведерников.

Вместе с тем, по словам главы региона, «результат недостаточный». «По числу погибших мы по-прежнему на 13% отстаем от планового показателя. Другими словами, мы спасли на 14 жизней меньше, чем рассчитывали», - отметил он.

Самая высокая аварийность прослеживается на участках федеральных трасс. В прошлом году на них пришлась почти половина всех погибших в ДТП, и аварийность в целом выросла на 17%. «Такая статистика требует особого внимания», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Одну из мер, способствующих снижению аварийности и повышению дорожной дисциплины, губернатор назвал установку стационарных и передвижных камер видеофиксации. С прошлого года эта работа должна проводиться за счет средств регионального бюджета. «По согласованию с федеральным коллегами мы уже устанавливаем свои передвижные камеры. Тем не менее, необходимо проработать дополнительные инструменты по возобновлению установки стационарных камер», - поставил он задачу областному комитету по транспорту.

Второй фактор, который позволит снизить аварийность, — это более активная работа местных комиссий по безопасности дорожного движения, уверен глава региона. Их создали в прошлом году в каждом муниципалитете, но не все функционируют эффективно. Это, в частности, касается Великих Лук, Бежаницкого, Гдовского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Островского и Пушкиногорского районов.

«Такое формальное отношение к поставленной задаче недопустимо. Каждая комиссия должна проводить заседание, как минимум, раз в квартал и направлять на региональный уровень отчет о принятых решениях и разработанных предложениях. Это также дополнительная возможность получать средства на наиболее проблемные участки дорог. Без активной и системной работы на местном уровне настроить нашу общую работу по обеспечению безопасности наших дорог будет сложно», - подытожил Михаил Ведерников.