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Ребенка сбил водитель ВАЗа на пешеходном переходе в Пскове

Ребенка на пешеходном переходе сбил водитель в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, ДТП произошло в 9.35 у дома №16 на улице Коммунальной. Водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на пешехода - девочку 2010 года рождения. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее доставили для осмотра в детскую областную больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Дорожные инспекторы призывают водителей быть внимательными на дорогах и помнить, что в соответствии с правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах.