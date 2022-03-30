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Житель Локнянского района отправится в колонию за смертельное ДТП

Бежаницкий районный суд назначил наказание жителю Локнянского района, который совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

18 июня 2021 года около 00:40 нетрезвый водитель с высокой скоростью ехал по дороге Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост. В итоге он не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль врезался дерево.

В результате ДТП сидевшая на переднем сиденье девушка получила многочисленные травмы. Водитель оставил пострадавшую без помощи. Девушка скончалась в больнице.

Подсудимый согласился с обвинением в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, повлекшим смерть смерть человека. Суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Вину в оставлении пострадавшей без помощи он не признал, пояснив, что находился в состоянии шока, был пьян и не помнит, что фактически происходило после аварии, говорится в сообщении.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание своей вины и раскаяние в содеянном, неоднократное публичное извинение подсудимого и его семьи перед потерпевшими, а также намерение частичного возмещения ущерба потерпевшим, совершение преступлений впервые, положительные характеристики подсудимого с места жительства, работы и его молодой возраст.

По совокупности преступлений суд определил наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.