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Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове

Три человека пострадали в результате аварии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня, 9 апреля, в 0.36 около дома №114а по улице Советской Армии. Водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде дерева.

В итоге пострадал сам водитель и двое пассажиров - мужчины 1990 и 1991 годов рождения. Их всех госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.