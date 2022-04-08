←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
ещё ДТП 08.04.2022 08:290 Подростка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 09.04.2022 09:400 Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове 08.04.2022 20:453 Великолукский депутат стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок    08.04.2022 08:290 Подростка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 07.04.2022 15:310 Сбитая на пешеходном переходе в Пскове девочка получила перелом кости 07.04.2022 11:240 Появились фотографии с места ДТП с детьми в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове

09.04.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Три человека пострадали в результате аварии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня, 9 апреля, в 0.36 около дома №114а по улице Советской Армии. Водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде дерева.

В итоге пострадал сам водитель и двое пассажиров - мужчины 1990 и 1991 годов рождения. Их всех госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 1046 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
09.04.2022, 09:400 Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Пскове 08.04.2022, 20:453 Великолукский депутат стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок    08.04.2022, 18:030 ГИБДД просит псковичей снижать скорость при проезде пешеходных переходов 08.04.2022, 17:470 На трассе Р-23 в Псковской области введут реверсивное движение
08.04.2022, 15:470 Участок улицы Некрасова в Пскове перекрыли до 15 апреля 08.04.2022, 13:260 Продолжается капремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе 08.04.2022, 08:290 Подростка сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 07.04.2022, 15:310 Сбитая на пешеходном переходе в Пскове девочка получила перелом кости
07.04.2022, 14:080 Приобрести автомобиль Geely по специальной цене предлагают псковичам 07.04.2022, 11:240 Появились фотографии с места ДТП с детьми в Пскове 07.04.2022, 10:380 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Островском районе 07.04.2022, 10:280 В расписание автобуса №7 в Великих Луках внесут изменения
07.04.2022, 10:180 Псковича осудили за пьяное ДТП на Троицком мосту 07.04.2022, 09:380 Два человека получили переломы в результате ДТП в Псковской области 06.04.2022, 17:120 Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 30% 06.04.2022, 15:160 Полицейские ищут очевидцев наезда на ребенка в Пскове
06.04.2022, 13:480 Глава Великих Лук сообщил об усиленной уборке дорог после снегопада 06.04.2022, 11:550 Пассажира УАЗа госпитализировали с места ДТП в Псковском районе 06.04.2022, 11:412 Появились фото с места лобового столкновения автомобилей под Псковом 06.04.2022, 11:191 Сотрудники «Псковавтодора» борются с последствиями апрельского снегопада
06.04.2022, 10:330 Девочка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Пскове 06.04.2022, 10:020 «Хендай» на летней резине опрокинулся в Псковском районе, пострадали две женщины 06.04.2022, 09:410 Лобовое столкновение автомобилей произошло под Псковом, водителей госпитализировали 06.04.2022, 09:300 16 заявок на оформление ДТП поступило в ГИБДД Пскова с утра
06.04.2022, 09:281 Последствия ночного снегопада ликвидируют в Пскове. ФОТО 06.04.2022, 08:390 ДТП мешает движению на улице Инженерной. ФОТО 05.04.2022, 17:450 Сбивший женщину в Пскове водитель получил судебный штраф 05.04.2022, 15:435 Псковичи не отреагировали на знаки об уборке города — директор «СитиИнвестГрупп»
05.04.2022, 14:340 Житель Палкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле 05.04.2022, 14:071 Девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове 05.04.2022, 13:443 Определен подрядчик по ремонту дороги в Красногородском районе 05.04.2022, 13:160 Грузовик на большой скорости врезался в автомобиль в Великолукском районе
05.04.2022, 12:530 Стали известны обстоятельства наезда «Рено» на ограждение в Пскове 05.04.2022, 12:010 Водитель «Ауди» в Пскове повторно попался пьяным за рулем 05.04.2022, 10:510 Брать билеты за проезд и сохранять их до конца поездки призвали псковичей 05.04.2022, 10:300 Человек повредил конечности в результате ДТП в Великолукском районе
05.04.2022, 09:470 Автомобиль снес металлическое ограждение на улице Юбилейной в Пскове 05.04.2022, 09:380 Пассажирка ВАЗа скончалась в результате ночного ДТП в Порховском районе 04.04.2022, 17:180 Изменились сроки перекрытия двух участков на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 04.04.2022, 14:180 Новое «кольцо» предлагают сделать в Пскове из-за выключенного светофора
04.04.2022, 13:440 Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове 04.04.2022, 12:140 Нетрезвую великолучанку за рулем «Пежо» остановили полицейские 04.04.2022, 10:080 Почти две тысячи нарушений дорожной безопасности пресекли в Псковской области за неделю 03.04.2022, 19:150 Легковой автомобиль перевернулся в Красногородском районе
03.04.2022, 17:300 Не садиться за руль в состоянии переутомления призвали псковских водителей 01.04.2022, 19:120 Грунтовую дорогу на улице Максима Горького приведут в порядок в Великих Луках 01.04.2022, 14:590 Виновника смертельного ДТП с непристегнутой пассажиркой отправят в колонию на год 01.04.2022, 12:241 В Великих Луках решили проблему подтопления тротуара после обращения к главе города
01.04.2022, 12:020 Борис Елкин объяснил новый режим работы светофоров на перекрестке улиц Труда и Звездной 01.04.2022, 11:400 Пьяный великолучанин угнал автомобиль и попался наряду ГИБДД 01.04.2022, 11:380 Ограничительные столбики появились у новой «зебры» на улице Карла Марка в Пскове 01.04.2022, 08:440 Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
31.03.2022, 20:270 Число ДТП в Псковской области в 2021 году снизилось почти на 15% 31.03.2022, 15:460 «Лабораторию безопасности» организовали для псковских школьников 31.03.2022, 09:413 Фотофакт: На псковской АЗС подешевел газ 31.03.2022, 09:040 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Поземского и Алмазной в Пскове
31.03.2022, 06:590 Страховки каско и ОСАГО подорожали до 15% 30.03.2022, 16:540 В России признали электросамокаты транспортным средством 30.03.2022, 15:220 Светофор на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове начал работать 30.03.2022, 13:220 На перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса в Пскове настраивают светофор
30.03.2022, 12:340 Водитель грузовика сбил пешехода в Пскове и попал под суд 30.03.2022, 11:220 Житель Локнянского района отправится в колонию за смертельное ДТП 30.03.2022, 11:120 Ямочный ремонт проведут на улице Никольской в Пскове 30.03.2022, 10:280 В Пскове по просьбам родителей сделают регулируемым переход на Ленинградском шоссе
30.03.2022, 09:470 Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе 30.03.2022, 09:310 Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе 30.03.2022, 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили 29.03.2022, 20:502 Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин
29.03.2022, 16:040 Водитель мопеда пострадал в столкновении с ВАЗом в городе Дно 29.03.2022, 15:390 В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО 29.03.2022, 15:230 «Умный» пешеходный переход появился в Порхове 28.03.2022, 21:340 Глава Великих Лук рассказал, какие улицы в ближайшие дни ждет ямочный ремонт
28.03.2022, 17:540 Более 30 водителей попались пьяными за рулем псковским полицейским 28.03.2022, 16:580 «Болото» на Торфяной посетил псковский сити-менеджер 28.03.2022, 16:210 Новый дорожный сезон в Псковской области стартовал досрочно 28.03.2022, 15:430 Псковичам дали советы по безопасному вождению в условиях слякоти
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.