АвтоМир / Происшествия / ДТП

Подросток без водительских прав попал в ДТП в Великих Луках

Несовершеннолетний великолучанин без водительских прав попал в ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла в пятницу, 8 апреля, в 23.35 около дома №127 по Октябрьскому проспекту. Водитель 2005 года рождения, не имеющий прав, управлял автомобилем «Черри». Он выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего съехал с дороги и наехал на дерево.

В аварии получили травмы водитель и его ровесник-пассажир. Госпитализация им не потребовалась.

Водитель отказался от медосвидетельствования.