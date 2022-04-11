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«Фольксваген» и «Лада» столкнулись на перекрестке в Пскове

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Пскове 11 апреля. Авария произошла в 7.35 около дома №24 по улице Индустриальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

На перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1987 года рождения, поворачивал налево и не уступил дорогу двигавшемуся прямо водителю «Лады Гранты» 1988 года рождения.

При аварии никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения.