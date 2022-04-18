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Не делать выводов и не называть свидетелей – чем запомнилось очередное заседание суда по делу о резонансном ДТП?

В прошлую пятницу состоялось очередное заседание суда по делу о ДТП, произошедшем более 2 лет назад. В самом начале заседания гособвинитель обратился к СМИ с требованием освещать события только по факту заслушанного в зале суда. Сторона защиты, в свою очередь, попросила не указывать в тексте полные ФИО и место работы свидетелей. Являясь законопослушным и добропорядочным изданием, выполняем требование обеих сторон.

Первым в зале суда выступил гражданин Х – технический специалист, стоящий у истоков радиотехнической экспертизы блоков транспортных средств в России, прибывший из Москвы. Он представил участникам процесса результаты радиотехнической экспертизы автомобиля «Лексус», которым управлял Георгий Кухи.

Он отметил, что, исходя из полученных объективных данных, автомобиль двигался по дороге со стабильной скоростью. За 3-3,5 секунды до аварии водитель увидел препятствие, за 1,55 секунды до аварии он начал тормозить. Эксперт пояснил, что автомобиль «Лексус» двигался по скользкой поверхности. И этот показатель сразу бросился ему в глаза. На вопрос стороны защиты, какие особенности развития дорожно-транспортной ситуации он может прокомментировать, последний ответил, что с момента реагирования на опасность для движения водитель не мог предотвратить ДТП. Не смог бы он этого сделать, и если бы увидел препятствие даже за 5 секунд.

Эксперт рассказал, что «Лексус» сначала получил боковой удар, а затем – фронтальный. Он также подчеркнул, что фронтальный удар произошёл при столкновении с другим транспортным средством – его сила не может быть сопоставима с наездом на пешехода. После фронтального удара системы в автомобиле отключились.

Не обошлось и без разногласий – адвокат обвиняемого Алла Мамченко отметила, что изначально исследование систем автомобиля выполнялось специальной англоязычной программой, затем данные переводили на русский. Из-за трудностей перевода в суде часто возникали разночтения в наименовании показателей, а эксперт Х заявил, что сам он сделал бы другой перевод.

Вторым свидетелем, допрошенным в ходе заседания, стала Y, мать допрошенного ранее свидетеля, чьи показания были неправильно изложены следователем в протоколе и не были исправлены, несмотря на указания свидетеля. Женщина подтвердила, что именно она, а не её сын управляла транспортным средством, которое обогнал автомобиль «Рено», попавший в ДТП, предшествующее происшествию с участием Георгия Кухи. Также она полностью подтвердила рассказ своего сына о дорожной ситуации, предшествующей аварии.

Если бы мы не пообещали не делать никаких выводов, то могли бы написать о том, что слова эксперта подтверждают показания стороны защиты (и многих свидетелей) о том, что дорожное покрытие было скользким и очень далёким от идеала, а слова свидетеля Y подтверждают данные о плохой видимости. Также мы могли бы отметить, что все эти свидетели приглашены стороной обвинения и по определению не могут быть ангажированы стороной защиты. Впрочем, мы пообещали не делать никаких выводов и оставим это занятие нашим читателям – комментарии открыты для всех!

Ирина Быстрова