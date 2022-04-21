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Смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Новоржевском районе

ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Новоржевском районе 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня вечером в деревне Булохово водитель автомобиля «Фиат» не справился с управлением на крутом участке дороги, выехал на полосу встречного движения, где врезался в карету скорой помощи.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте, фельдшера скорой помощи доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.