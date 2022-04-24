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Новый факт в деле о резонансном ДТП: механизм аварии до сих пор неизвестен

В прошлую пятницу состоялось очередное судебное заседание по делу о резонансном ДТП. Как мы и обещали ранее, ПЛН не будет делать выводы, но вопросы своим читателям мы обязательно зададим.

Прошлое заседание стало большим удивлением: едва ли не впервые стороны сошлись во мнении относительно одного из вопросов. Сторона защиты представила ходатайство о назначении комплексной судебно-медицинской автотехнической экспертизы, которая в числе прочих вопросов должна будет установить полный механизм ДТП, включая наезд автомобиля «Лексус» на автомобиль «Рено Логан» и пешеходов с точным поэтапным расположением всех участников движения относительно друг друга, относительно элементов дороги и элементов организации дорожного движения, с моделированием ситуации, с составлением масштабной схемы.

Сторона обвинения эту позицию неожиданно поддержала. Более того, в начале заседания представила и собственное ходатайство на проведение дополнительной экспертизы – автотехнической, которая, в первую очередь, должна установить… сам механизм аварии!

Как и обещали, выводов мы не делаем, но ходатайства обеих сторон ясно говорят об одном: до сих пор никто не знает, каким именно был механизм ДТП, произошедшего больше двух лет назад. Согласно судебной практике и требованиям законодательства, сначала устанавливаются дорожная обстановка на месте ДТП (как до, так и после), расположение всех транспортных средств, пешеходов, расстояние до них и до препятствий, действия подсудимого, совершенные им, чтобы избежать ДТП, сами обстоятельства и механизм происшествия.

Казалось бы, без этой информации выдвигать обвинение несколько странно – необходимо же на что-то опираться при затребовании приговора. Однако такая информация в настоящее время в уголовном деле отсутствует – обвинение строится на данных видеорегистратора (на которых не запечатлен сам момент аварии) и данных следственного эксперимента, вызвавшего множество замечаний к проводившим его следователям.

Напомним, что редакция ПЛН обращалась к суду с просьбой предоставить полную видеозапись эксперимента, однако получила отказ, несмотря на то, что запись была показана на открытом заседании.

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Запомнилось заседание и яркими высказываниями представителей и защиты, и обвинения.

В ответ на заявление адвоката Георгия Кухи Аллы Мамченко о том, что обстоятельства ДТП устанавливаются экспертным путем (путем проведения медико-автотехнической экспертизы, в ходе которой сопоставляют имеющиеся трасологические следы: повреждения автомобиля, телесные повреждения, следы ДТП, зафиксированные на месте происшествия), представитель обвинения ответил, что, по его мнению, нельзя отдавать установление дорожной ситуации на откуп экспертам.

Кстати, экспертиза, о которой говорит Мамченко, проводилась в рамках предварительного следствия, но впоследствии следователь Следственного комитета исключил ее из числа доказательств, в связи с чем она не исследовалась в суде. Исключив экспертное заключение, следователь при назначении новой автотехнической экспертизы не поставил вопрос о механизме ДТП, не выяснил вопрос о местонахождении пешехода в момент первичного контакта с автомобилем «Лексус».

«При этом фактические обстоятельства ДТП, которые указаны в обвинении, на сегодняшний момент противоречат исследуемым в суде доказательствам, которые были представлены стороной обвинения, – заявила Мамченко. – Обстоятельства ДТП в обвинении изложены поверхностно и неверно. В силу того, что они просто не были установлены. Я впервые вижу уголовное дело, в котором следователю не пригодились осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, судебно-медицинские экспертизы. Весь вывод о виновности постановлен на данных видеорегистратора и следственного эксперимента. Остальное ему не пригодилось. Возникает вопрос, зачем тогда все это делалось? Могу отнести это только к ужасающей, на мой взгляд, некомпетентности следователя».

Судебное заседание продолжится 29 апреля. ПЛН с нетерпением ждет новых сенсаций и обязательно проинформирует читателей о ходе расследования.

Ирина Быстрова