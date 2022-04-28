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Под Красногородском водитель мопеда врезался в поваленное дерево. ФОТО

В Красногородском районе водитель мопеда врезался в поваленное дерево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 27 апреля в 12.40 на 8-м километре дороги Жеребино - Александрово.

Мужчина 1973 года рождения, управляя мопедом «Альфа 2» без госномеров, наехал на поваленное дерево. Произошло опрокидывание транспортного средства. С травмами водитель направлен в Псковскую областную клиническую больницу.

В Великих Луках 27 апреля в 2.15 у дома №54 по Октябрьскому проспекту водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной «Шевроле Клан», не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, в виде дорожного знака. Пострадал пассажир 2002 года рождения, который обратился самостоятельно за медицинской помощью. Пострадал водитель, которому также потребовалась медпомощь. С места ДТП водитель скрылся, но впоследствии его задержали сотрудники полиции.