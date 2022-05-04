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Женщина за рулем отечественного автомобиля сбила молодого пешехода в Пскове

Автомобиль сбил пешехода в Пскове сегодня, 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

В 9:45 на регулируемом перекрестке у дома №36 на Октябрьском проспекте женщина 1985 года рождения на автомобиле ВАЗ при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбила пешехода 2000 года рождения. Молодой человек пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в Псковскую областную больницу для осмотра. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, добавила инспектор.